Batı'nın yaptırımları, Rus altınının küresel ticaretteki yönünü değiştirdi. Savaş öncesinde Rusya'nın külçe altın ihracatının önemli bölümü Londra'ya gidiyordu. Ancak yaptırımların ardından Rus altını, Hong Kong üzerinden Çin ve diğer Asya pazarlarına yönelmeye başladı.

BullionVault'un analizine göre Hong Kong, 2026'nın ilk yedi ayında Rusya'dan 112,7 ton altın ithal etti. Bu rakam, 2025 yılında kaydedilen 92,1 tonluk rekoru daha yıl bitmeden geride bıraktı.

RUS ALTININDA 34 KAT ARTIŞ

Hong Kong'un Rusya'dan altın ithalatı 2021'de yalnızca 3,3 ton seviyesindeydi. Bu rakam 2026'nın ilk yedi ayında 34 katına çıktı.

Aynı dönemde Rus altını, Hong Kong'un parasal olmayan altın ithalatındaki payını yüzde 0,6'dan yüzde 15'e yükseltti.

LONDRA'DAN ÇIKTI, ASYA'YA GİRDİ

Londra Külçe Piyasası Birliği, Mart 2022'de altı Rus altın ve gümüş rafinerisini "İyi Teslimat" listesinden çıkardı. Ardından ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkeler Rus altınına yönelik kısıtlamalar getirdi.

Savaş öncesinde Londra, Rus altını için en önemli pazarlardan biriydi. BullionVault verilerine göre, 2019-2021 döneminde Rusya'nın İngiltere'ye yaptığı altın ihracatı, ülkenin toplam maden üretiminin üçte ikisine eşdeğerdi.

HONG KONG NEDEN ÖNE ÇIKTI?

Savaş sonrası dönemde Rus külçelerinin önemli bir kısmı, yaptırım uygulamayan Çin ana karasına yöneliyor. Hong Kong ise güçlü depolama, takas ve ticaret altyapısı sayesinde Rus altınının Asya'ya açılan kapısı haline geldi.

Şehir, dünyanın en büyük altın tüketim pazarlarından biri olan Çin'e doğrudan erişim sağlamasıyla da öne çıkıyor.

ÇİN ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Rus altınının Asya'ya yönelmesi, Çin'de artan altın talebiyle aynı döneme denk geldi. Çin'de tüketicilerin fiziki altına ilgisi artarken, Çin Merkez Bankası da rezervlerini güçlendirmek için altın alımlarını sürdürüyor.

S&P Global verilerine göre Çin'in resmi altın rezervleri 2026'nın ilk yarısında 40 tondan fazla arttı.

Rusya'dan gelen rekor düzeydeki külçe akışı ve Çin'deki güçlü talep, küresel altın ticaretinde Asya'nın rolünün giderek büyüdüğünü gösteriyor.