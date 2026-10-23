İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde cuma günü meydana gelen silahlı çatışmada iki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yasa dışı Telem yerleşimi yakınlarında konuşlu bir yedek tabura yönelik saldırının ardından çıkan çatışmada iki silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi ise olayda en az altı İsrail askerinin yaralandığını, askerlerden ikisinin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Batı Şeria'nın bugünden itibaren derhal kuşatılması ve kapatılması talimatını verdi.

Netanyahu, "El Halil etrafındaki güvenlik kordonu ve Batı Şeria'daki genel abluka seçimler sonrasına kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

20 DAKİKA ÇATIŞTILAR

İsrail kaynakları, Filistinlilerin El Halil'i çevreleyen çok sayıdaki askeri kontrol noktasından birinin yakınında bulunan askerlere ateş açmadan önce İsrail plakalı bir araç kullandıklarını aktardı.

Bölgedeki görgü tanıkları, silahlı çatışmanın 20 dakika boyunca sürdüğünü ve bu durumun yaralıların tahliye sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

AFP haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, çatışma sırasında elinde tabanca bulunan ve daha sonra İsrail askerleri tarafından çevrelenmiş biçimde yerde yatan bir kişi yer aldı.

Cuma günü için planlanan seçim kapsamındaki programlarını iptal eden Netanyahu'nun günün ilerleyen saatlerinde saldırıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. El Halil'den gelen bilgilerde ise İsrail ordusunun iki Filistinliyi gözaltına aldığı ve kente giriş çıkışları kapattığı belirtildi.

FİLİSTİNLİLER HAFTALARDIR HEDEF ALINIYOR

Olay, gelecek hafta gerçekleştirilecek İsrail seçimleri öncesinde şiddetin arttığı, İsrailli yerleşimciler ile askerlerin şiddet eylemlerinde bulunduğu ve zeytin toplayan çiftçilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Zeytin hasadı mevsiminde Filistinli çiftçilere ve arazilerine yönelik saldırılar sürerken İsrail güçleri perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria genelinde gerçekleştirdiği baskınlarda 36 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşimlerin inşasını teşvik ettiği işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin açıklamada bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bölgenin tam kontrolünün İsrail tarafından devralınması çağrısında bulundu.

Ben Gvir yaptığı açıklamada, "Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Filistin Yönetimi feshedilmeli ve silahsızlandırılmalı, terör altyapısı ise tamamen yok edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ramallah'tan gelişmeleri aktaran Al Jazeera muhabiri Nida İbrahim, yerleşimcilerin ve İsrail güvenlik güçlerinin yerel nüfus üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle bölgede kırılgan bir durum yaşandığına işaret etti.

İbrahim, "Bu durum yalnızca İsrail seçimleri öncesinde değil, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının tırmandığı büyük bir gerginlik döneminde meydana geliyor" değerlendirmesinde bulundu.