İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik bir saldırıda 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummer kasabasında bir grup İsrailli tarafından açılan ateş sonucu çocuk ayağından gerçek mermiyle vuruldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve şiddet olaylarında artış yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarında yaşayan İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında düzenlediği baskınlar, zaman zaman can kayıplarına ve yaralanmalara yol açarken, çok sayıda mülkün tahrip edilmesi, tarım alanları ile hayvanlara zarar verilmesi gibi olaylar da yaşanıyor.