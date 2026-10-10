İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Deyr Ebu Meşal köyünde zeytin hasadı yapan köy sakinlerine İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, arazilerine giden çiftçiler saldırıya uğrayarak geri dönmeye zorlandı.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, saldırıda yaralanan 9 kişiden biri gerçek mermiyle, ikisi plastik mermiyle ve altısı darbe sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

MUGAYYİR'DE AİLEYE GAZ BOMBASI ATILDI

Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyünde de benzer bir olay yaşandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri ve İsrailliler, Muhammed Hamid Ebu Aliya'nın ailesinin yaşadığı evi kuşatarak eve doğru göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Aile üyeleri gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay sırasında İsrail askerleri, ambulansın olay yerine yaklaşmasını engelleyerek sağlık ekibine de göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

ZEYTİN HASADINDA SALDIRILAR ARTIYOR

Ekim ayının başında zeytin hasadının başlamasıyla İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları artıyor. Saldırılarda çiftçiler darbediliyor, zeytinliklere girmeleri engelleniyor, ürünleri çalınıyor, ağaçları sökülüyor veya ateşe veriliyor.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, dün Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin toplayanlara, çiftçilere ve mallarına yönelik 19 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde 50'den fazla zeytin ağacı sökülürken, Batı Şeria'nın çeşitli köylerinde zeytin toplayanlar darbedildi. Selfit'te de ateş açılması sonucu bir çiftçi yaralandı.

Konseyin verileri, Ağustos 2026'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım alanlarına yönelik saldırılarında 19 bin 375'i zeytin ağacı olmak üzere 21 bin 508 ağacın zarar gördüğünü ortaya koydu.