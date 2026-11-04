Galler kıyılarında keşfedilen kilidin, gemide taşınan değerli eşyaları korumak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Ancak kilidin geçmişi ve neyi koruduğu hâlâ bazı soru işaretleri barındırıyor.

GEMİ 1583 YILINDA BATTI

Ann Francis adlı ticaret gemisi, 1583 yılında İspanya'dan dönerken şiddetli bir fırtınaya yakalanarak Galler kıyılarında battı. Geminin taşıdığı eşyalar yüzyıllar boyunca denizin dibinde kaldı.

1996 ile 2017 yılları arasında bölgede metal dedektörüyle araştırmalar yapan Peter Hughes, gemiye ait çok sayıda tarihi eser çıkardı. Buluntular arasında İspanyol sikkeleri, para ağırlıkları ve üzerinde harfler bulunan küçük bir pirinç kilit de yer alıyordu.

Yalnızca 3,18 santimetre yüksekliğindeki kilidin dört döner halkası bulunuyordu. Ancak halkaların hangi harflerle hizalanması gerektiği bilinmediğinden mekanizma uzun süre açılamadı.

ŞİFRE DÖRT HARFTEN OLUŞUYORMUŞ

Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, kilidi zorlayarak açmak yerine mikro bilgisayarlı tomografi teknolojisinden yararlandı. Böylece metalin içindeki mekanizma üç boyutlu olarak görüntülendi ve halkaların hangi konumlarda açılmayı sağladığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda şifrenin ANCE harflerinden oluştuğu anlaşıldı. Araştırmacılar, belirlenen kombinasyonla kilidi tarihi yapısına zarar vermeden açmayı başardı.

Kilidin küçük bir sandığı korumak için kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Yakınında bulunan İspanyol sikkeleri ve para ağırlıkları da bu ihtimali desteklese de sandığın içeriği kesin olarak bilinmiyor.

Yüzyıllar sonra sırrı çözülen kilit, gemiden çıkarılan diğer eserlerle birlikte Galler'deki National Waterfront Museum'da sergileniyor.