Yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında hem iş dünyası hem de vatandaşlar borç batağına saplanırken takipteki alacaklar sorun olmaya devam ediyor.

218 BİNİ MİKRO

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül ayı verilerine göre 5.2 milyondan fazla KOBİ’nin bankalara 7.7 trilyon liralık kredi borcu bulunuyor. 277 bin 500 KOBİ ise kredi borcunu ödeyemedi. KOBİ’lerin yaklaşık 320.2 milyar liralık takipteki alacağı bulunuyor.

Kredi borcunu ödeyemeyenlerin 218 bin 772’si ‘mikro’, 40 bin 736’sı ‘küçük’, 17 bin 992’si ‘orta’ büyüklükteki işletmeler olarak sınıflandırıldı. Nakdi ve gayri nakdi kredi kullanan KOBİ sayısı ise 6.9 milyonun üzerinde. KOBİ’lerde takipteki alacakların, kredilere oranı yüzde 4’ün üzerinde bulunuyor. Şirketler gibi bireysellerde de takipteki alacaklar sorunu büyüyor. Eylül sonunda tüketici kredilerinin büyüklüğü 3 trilyon 516 milyar lira, bireysel kredi kartı borcu da 3 trilyon 541 milyar liraya çıktı.

7 TRİLYONLUK BORÇ

Vatandaşın bankalara borcu 7 trilyonu, takipteki kredileri de 378.4 milyar lirayı aştı. Bu ortamda bankaların net kârı eylülde 104.5 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 780.9 milyar liraya ulaştı. Bankaların 9 aylık kâr artışı yıllık bazda ise yüzde 16.6 büyüyerek enflasyonun altında kaldı.

Batık krediler için 681 milyar lira ayrıldı

BDDK verisine göre bankalar, 917 milyar 254 milyon liraya çıkan takipteki alacaklar için 1 trilyon 102 milyar liralık beklenen zarar karşılığı ayırdı. Bu kaynağın 681.2 milyar lirası batık krediler için, 296.2 milyar lirası da geri ödeme riskinin büyüdüğü krediler için ayrıldı.