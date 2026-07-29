İktidarın dilinden düşürmediği ‘En kötüsü geride kaldı’ söylemine rağmen her geçen gün fabrikalar kapanıyor, çalışanlar işsiz kalıyor. Bu yılın ilk yarısında iflaslar rekora koşarken piyasa analistleri küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden (KOBİ) sonra yakın zamanda büyük şirketlerin de konkordato ilan edebileceğini söyledi. Aracı kurumlar Borsa İstanbul’da yılın ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirme raporlarını paylaşıyor.

16 SORUNLU ŞİRKET

Pusula Yatırım, bu çeyreğin de bilançolar açısından zayıf geçeceğini belirterek “Sıkılaşmanın optimal noktasının kaçırıldığı şu günlerde, önümüzdeki dönemde konkordato riskinin KOBİ seviyesinden orta ve büyük ölçekli şirketlere yönelme ihtimali her geçen gün artıyor” değerlendirmesini yaptı.

Raporda konkordatoların hangi büyük şirketler veya sektörlere sıçrayabileceği belirtilmedi. Ancak bankacılıktan holdinge, iletişimden beyaz eşyaya kadar birçok sektörde, yılın ikinci çeyreğinin zor geçtiği vurgulandı.

BASKI SÜRÜYOR

Borsada işlem gören şirketlerden Türk İlaç ve Serum Sanayi bu yıl, Mega Polietilen 2024’te konkordato ilan etmişti. Borsada ‘sorunlu’ hisselerin listelendiği yakın izleme pazarında 16 şirket bulunuyor. Benzer şekilde halka arz kuyruğundaki Pak Un, Geosis Powertrain ve İnfina Mühendislik gibi şirketler de konkordato ilan etti.

Marbaş Menkul Değerler de “Maliyet tarafındaki olumsuz etkinin finansalları daha fazla baskıladığını düşünüyoruz. Yüksek faiz ortamı ve alım gücündeki daralmanın etkisiyle tüketici odaklı sektörlerin büyük bölümünde baskı devam ediyor” görüşünü paylaştı.

İflaslar %51’lik artışla zirveye oynuyor

Ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında konkordato ve iflas haberleri hız kesmedi. 6 ayda iflas kararı verilen dosya sayısı yüzde 51 artarak 145’e ulaştı. Mahkemeler bu dönemde 983 dosya hakkında geçici mühlet, 827 dosya için de kesin mühlet kararı verdi. En çok konkordato kararı verilen sektörler inşaat, tekstil ve metal ürün imalatı ve gıda olarak sıralanıyor.