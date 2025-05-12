BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Dosya No : 2017/219 Esas, 2021/433 Karar

İlgili : DİLBER ŞİMŞEK GÖZÜBÜYÜK - Tahir ve Nuri kızı, 01/08/1971 doğumlu, Seferi 8, Vula 16673 Attiki / Yunanistan

Konu : Gerekçeli Karar ile Davacı İdarenin İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, arasında Dilber Şimşek Gözübüyük'ün de bulunduğu davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen 16/04/2021 tarihli Gerekçeli Karar ile Kılıç Köyü hudutları dahilinde bulunun 165 nolu parselde kayıtlı 12.200,00 m2'lik taşınmazın kamulaştırma bedelinin 171.214,36 TL olduğunun tespitine, taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verildiği, üretim masrafların, münavebe sisteminin, kapitalizasyon faiz oranının ve objektif değer artışının usul ve yasaya uygun hesaplamayla elde edilmediği iddiasıyla davacı idare tarafından verilen 29/07/2021 tarihli dilekçeyle İstinaf Kanun Yoluna başvurulduğu,

Gerekçeli Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren HMK'nın 345/1. maddesi gereğince 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna buşvurulabileceği,

İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı HKM'nın 347/2. maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 28/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02220750