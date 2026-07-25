BATMAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/697 Esas

KARAR NO: 2026/176 Karar

Kilitlenmek Suretiyle Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etmek suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 02/04/2026 tarihli ilamı ile sanık Hüseyin DÖNEK hakkında 5 Yıl 2 Ay ve 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Verilen karar 68764197480 TC. Kimlik numaralı, Aslan ve Gülişah oğlu, 08/12/1992 BATMAN doğumlu, Hüseyin DÖNEK ise tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02517446