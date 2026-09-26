Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden 14 yaşındaki Tuba D., çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa süre sonra suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olay yerine ulaşan dalgıç ekipleri, suda kaybolan çocuğun bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Batman Çayı'ndaki arama çalışmaları ekiplerin koordinasyonunda sürüyor.