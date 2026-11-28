Olay, 26 Kasım’da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı büyümeden önledi. Olay yerinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda kavgaya karıştıkları belirlenen altı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise iki av tüfeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı.

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