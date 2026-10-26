Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli görülen hafif ticari araç kent girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği Hektor’un tepki vermesi üzerine yakıt deposu incelendi. Depoya gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.