Kaza, sabah saatlerinde Batman ile Hasankeyf'i birbirine bağlayan kara yolunun Çeşmebaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Mesut Geçit yönetimindeki tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, devrilen ağır hasarlı araçta sıkışan sürücüye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla araçtan çıkarılan Mesut Geçit'in olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi.