Batman’da gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan bir otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada bir sürücü yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.A. (21) idaresindeki 06 AP 9187 plakalı otomobil, Eski Havalimanı Kavşağı istikametine doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kontrolden çıkan araç; Ü.A. (32) idaresindeki 34 FUU 513 plakalı otomobile, A.B. (50) yönetimindeki 72 ABA 090 plakalı belediye otobüsüne, polis memuru A.Ş.K. (31) kontrolündeki 47 ABN 099 plakalı araca ve Ş.Y. (32) idaresindeki 72 BD 801 plakalı hafif ticari araca çarptı.
OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 AP 9187 plakalı otomobil ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
İkiye ayrılan otomobilden yaralı olarak çıkarılan genç sürücü M.K.A., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bulvarda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı tahkikat başlattı.