Batman'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı olayda 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 2 kişi, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerde bir tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi ve kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.