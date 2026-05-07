Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü durağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.E. yönetimindeki otomobil ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri durağın içine girerken, diğer otomobil yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan dokuz kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan İ.K. ile M.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.