Korkunç olay, sabah saatlerinde Batman'ın Kozluk İlçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ali P. olduğu belirtilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve iki çocuğuna silahla ateş etti.

Daha sonra kendi yaşamına son verdi. Bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ile olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.