Batman’da polis ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir araç durduruldu. Bismil-Batman kara yolunda kontrol noktasında incelenen ve market ürünü taşıdığı belirlenen araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen 17 bin 600 paket sigara ile birlikte 135 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, güvenlik güçlerinin bölgede kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

