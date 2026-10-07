Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu bir yolcunun durumundan şüphelenerek kendisini gözaltına aldı.
Hastaneye götürülen şüphelinin yapılan röntgen ve tomografi kontrollerinde midesinde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelinin midesinden 91 parça halinde toplam 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.