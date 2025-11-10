Trajik olay, 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir diş deposunda meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinde iki grup arasında, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Çatışmada, Murat İnsel, Salih İnsel, M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Öte yandan kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) ise olayın ardından kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat İnsel ile Salih İnsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayda hafif yaralanan M.F.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

KAÇAKLAR ARANIYOR

Şüpheliler A.Ç. ve F.Ç.’nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.