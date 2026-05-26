Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen silahlı eylemler mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu olayların aynı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ile 120 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan birinin, örgüt üyeleri tarafından 6 ayrı olayda kullanıldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonla yerel düzeyde faaliyet gösteren organize suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

Şüphelilerin silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri anların yanı sıra, gittikleri bir kafede kimliklerini gizlemek amacıyla güvenlik kameralarını bantla kapattıkları anlar da kayıt altına alındı.