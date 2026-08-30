Yangın, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve polis ekipleri gönderildi. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman Valisi Ekrem Canalp de olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor."

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.