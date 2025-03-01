Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kente sevk ettikleri uyuşturucuyu torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
Yapılan aramalarda 15 gram skunk, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, dijital terazi ve 3 cam aparat ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.