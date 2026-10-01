Batman’da Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi.

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, M.S. (27) idaresindeki 72 ABY 899 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.Y. (32) ile A.Y.’ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayalar yolda hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan B.Y.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

MAHALLELİDEN KAZA TEPKİSİ: YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Kazanın hemen ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri, TPAO Bulvarı üzerinde sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirterek duruma sert tepki gösterdi. Yolu bir süre araç trafiğine kapatan mahalleli, yetkililerden güzergah üzerinde acilen ek güvenlik önlemleri ve üst geçit/hız kasisi gibi tedbirlerin alınmasını istedi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları ve güvenlik önlemleri sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.