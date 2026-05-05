Batman’ın Sason ilçesi, sadece tescilli çilekleriyle değil, doğanın sunduğu eşsiz lezzetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bölgenin sarp dağlarında baharın gelişiyle birlikte kendini gösteren ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın, bu yıl her zamankinden daha verimli bir sezon geçiriyor.

Türkiye’nin çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde, bugünlerde farklı bir heyecan yaşanıyor. Yüksek rakımlı dağlarda, karların erimesiyle birlikte doğal olarak yetişen ve halkın "yayla muzu" dediği ışkın, bereketli bir hasat dönemiyle geri döndü. Sarp kayalıklar arasında yetişen bu şifa deposu bitki, bölge halkı için hem geleneksel bir lezzet hem de önemli bir geçim kaynağı oluyor.

VATANDAŞ O ANLARI KAYDETTİ

Bölgedeki verimliliği gösteren görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dağlık alanda gezintiye çıkan bir kişi, normalin üzerinde bir yoğunlukla karşılaşınca tüm ışkınları topladığı anları kayda aldı.

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA BİLİNİYOR

Ekşimsi tadıyla kivi ve muz arasında bir aroma sunan ışkın, sadece lezzetiyle değil sağlığa faydalarıyla da biliniyor. Bölge halkı tarafından diyabetten sindirim sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği inanılan bu özel bitki, çevre illerden de yoğun talep görüyor.