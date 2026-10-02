Batman Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında yapılması planlanan 5 emekli lokalinden ilkinin temel aşaması için tören düzenlendi. Fatih Mahallesi’ndeki Kineem Parkı içerisinde inşa edilecek emekli lokali için düzenlenen çivi çakma törenine Batman Valisi ve Belediye Kayyumu Ekrem Canalp da katıldı.

Tören sırasında etkili olan sağanak yağmur ise dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Canalp’ın korumaları, yağmurdan korunması için kendisine şemsiye tutmak istedi. Ancak Canalp şemsiyeyi reddederek yağmurun altında törene devam etti.

Kısa sürede sırılsıklam olan Canalp’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kayyumun yağmur altında verdiği görüntü, bazı kullanıcılar tarafından “çalışkan yönetici” imajı verme çabası olarak yorumlanırken, görüntüler üzerinden çeşitli espriler yapıldı.