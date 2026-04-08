TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. 35. hafta karşılaşmasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, Kerim Frei, Rahman Buğra Çağıran ve Emir Alagöz'ün golleriyle sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı. Puanını 79'a çıkaran Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana yükselterek şampiyonluğunu ilan etti. Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.