Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Burak Demirkıran, Azad İlhan ve Mehmet Erdoğan.
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jinho, Biron (dk. 79 Kaiki), Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Cissokho), Pedrinho (Dk. 72 Emirhan Aydoğan), Doria, Ömürcan Artan, Mücahit Albayrak (Dk. 79 Yasir Subaşı), Polat Yaldır, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 71 Bernardo Sousa)
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzcan Matur, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 76 Osundina), Diarra (Dk. 46 Camaj), Orhan Nahirci, Buluthan Bulut, Çelhaka (Dk. 46 Avramovski), Bilal Ceylan (Dk. 86 Ali Barak), Ali Kaan Güneren, Yiğit Fidan, Yasin Uzunoğlu (Dk. 46 Sissoko)
Goller: Dk. 10 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 30 Pedrinho (Penaltıdan) (Batman Petrolspor)
Sarı Kartlar: Dk. 27 Ömürcan Artan, Dk. 50 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 51 Pedrinho, Dk. 90 Jinho (Batman Petrolspor), Dk. 29 Yasin Uzunoğlu, Dk. 62 Camaj, Dk. 68 Ali Kaan Güneren (Muğlaspor)