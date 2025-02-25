Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
6 TUTUKLAMA
Çalışma kapsamında Batman merkez, Beşiri ilçesi ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 317 gram sentetik uyarıcı, 4 sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.