Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Aleksey Batrakov, bir gol ve bir asistle öne çıkan isimlerden oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve Lille maçlarında skor üreten Rus futbolcu, ligdeki ilk golünü de Konyaspor karşısında kaydetti. İLK RUS FUTBOLCU OLDU Bu sezon 8. lig maçına çıkan Batrakov'un attığı gol Süper Lig tarihine geçti. Aleksey Batrakov, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla gol atan ilk Rus oyuncu oldu.

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