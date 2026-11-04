Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golü de atan Aleksey Batrakov, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Ödülünü alan Rus futbolcu, taraftarlara teşekkür ederek, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli bir şey. Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ederim. Onlar inanılmaz bir taraftar. Hepsini çok seviyorum." dedi.

LİLLE MAÇINDA VERİLMEMESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Galatasaray, Devler Ligi'nin üçüncüsü haftasında Fransız ekibi Lille'i 4-2 yenmişti. Batrakov gösterdiği performansla öne çıkarken, maçı da 1 golle tamamlamıştı. Ancak UEFA, Batrakov'un gösterdiği performansa rağmen maçın oyuncusu ödülünü Osimhen'e vermişti.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Aleksey Batrakov, istatistikleriyle tarihi bir performans ortaya koydu. Stuttgart filelerine iki gol gönderen Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol birden atan en genç oyuncu oldu. Genç yıldız ayrıca Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu olma ünvanını yakaladı.

Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi tarihinde Roman Pavlyuchenko'nun (Tottenham formasıyla) ardından ülkesi dışında bir takımın formasıyla bir maçta iki gol atan ilk Rus oyuncu oldu. Bu sezon turnuvadaki dördüncü golünü kaydeden Batrakov, aynı zamanda bu sayıya Rusya dışından bir takımın formasıyla ulaşan ilk Rus oyuncu oldu.

Barcelona, Lille ve Stuttgart’a karşı golcülüğünü konuşturan Batrakov, Galatasaray tarihinde üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu.