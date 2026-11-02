Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Liverpool'un Rus futbolcuyu Stuttgart maçında izlemeye geleceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kuzmichev, "Liverpool'un Stuttgart maçında onu izlemeye geleceği sadece söylentiden ibaret. Şu ana kadar bunların hiçbir dayanağı yok." dedi.

''UMARIM YAKINDA BİR LİDER OLUR''

Diğer kulüplerle temas bulunmadığını da vurgulayan Kuzmichev, oyuncunun Galatasaray'daki durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur."

11 MAÇTA 6 GOL KATKISI

21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'da süre aldığı 11 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.