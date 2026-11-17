Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında kısa süreli sakatlık yaşadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.
Saha kenarında tedavisi yapılan 21 yaşındaki Batrakov, kontrollerin ardından yeniden oyuna dahil oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rus futbolcu, 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.
Liglere verilen arada oynanan mücadeleyi Rusya, Aleksey Miranchuk'un attığı iki golle 2-0 kazandı.