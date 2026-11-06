Galatasaray, Batrakov’un ardından bir başka Rus yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Hedefte, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak var. Rusya Milli Takımı’ndan arkadaşı Batrakov’un Galatasaray’daki performansını yakından takip eden genç futbolcu, sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor. CSKA’nın ise 2029’a kadar sözleşmesi bulunan orta saha için yaklaşık 30 milyon Euro istediği belirtiliyor.

ÜÇ İSİMLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında orta sahada değişime hazırlanıyor. Sezon başında Burnley’den kiralanan ancak yeterince forma şansı bulamayan Lesley Ugochukwu’nun ayrılmak istediği öne sürülüyor. Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan’la da yolların ayrılması gündemde. Yönetim hem maaş bütçesini rahatlatmayı hem de Kislyak transferine yer açmayı hedefliyor.