Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Rusya'da yayın yapan Match TV'ye verdiği röportajda Süper Lig'deki kadro yapılarını ve sarı-kırmızılı takıma uyum sürecini değerlendirdi.

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yaş ortalamasının yüksek olmadığını savunurken Fenerbahçe hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe'de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok.”

'HERKESLE KOLAYCA İLETİŞİM KURABİLİYORSUNUZ'

Sarı-kırmızılı takımda çok sayıda yıldız futbolcu bulunmasına şaşırdığını belirten Batrakov, takım içindeki iletişimden memnun olduğunu söyledi:

“Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.”

Başlangıçta takıma uyum sağlama konusunda endişeleri olduğunu anlatan Rus futbolcu, bu kaygılarının karşılık bulmadığını dile getirdi:

“Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım.”