Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Victor Osimhen'in kendisine gösterdiği yakınlığı anlattı. Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk olan 21 yaşındaki futbolcu, ilk maçına giderken takım otobüsünde yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Batrakov, otobüse bindiğinde nereye oturabileceğini sorduğunu, kendisine herkes yerine geçene kadar beklemesinin söylendiğini belirtti. Ardından otobüse gelen Osimhen'in, ayaklarını uzatabileceği VIP koltuğuna oturduğunu aktardı.

Osimhen'in kendisini yanına çağırdığını söyleyen Batrakov, o anları şöyle anlattı: "Oturdu ve bana 'Gel benimle otur' dedi. Ben de geçip oturdum ve ona 'Teşekkür ederim' dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi."

'HARİKA BİR JESTTİ'

Osimhen'in kendisi hakkında güzel sözler söylediği bir röportaj verdiğini belirten Batrakov, takım içinde düzenledikleri mini turnuvada da Nijeryalı futbolcunun kazanma isteğine tanık olduğunu söyledi.

Batrakov, turnuvada yaşananları şu sözlerle aktardı: "Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri."

TORREIRA'DAN DESTEK SÖZÜ

Galatasaray'a gelmeden önce takım arkadaşlarının kendisiyle bu kadar yakından ilgilenmesini beklemediğini söyleyen Batrakov, Torreira'nın da ilk günden yanında olduğunu anlattı:

"Geldiğim zaman Torreira hemen yanıma geldi. 'Beni gece geç saatte bile olsa ara' dedi. Tüm takım bu şekilde."

Stadyumdaki atmosfere henüz tam olarak alışamadığını belirten genç futbolcu, tribünleri "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Günlük yaşamında, takımda ve soyunma odasında her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

'BARCELONA'YA ATTIĞIM GOLÜ HALA YAŞIYORUM'

Barcelona'ya attığı gole de değinen Batrakov, galibiyet alamamış olmalarının eksikliğini dile getirdi: "Barcelona'ya attığım golü hala yaşıyorum ama tabii ki eğer kazanmış olsaydık, her şey harika olurdu... Galatasaray büyük bir kulüp ve biz Galatasaray olarak her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz ve fark etmiyor, rakip Barcelona mı yoksa ligde bir maç mı!"