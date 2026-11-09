Galatasaray’da Aleksey Batrakov’un sözleşmesine ilişkin iddialar gündemdeyken, menajeri Vladimir Kuzmichev’den İstanbul ziyareti açıklaması geldi. Kuzmichev, önümüzdeki iki hafta içinde oyuncusunu ziyaret edeceğini ve sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme planlandığını söyledi.

Match TV’ye konuşan Kuzmichev, “Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Alexey’i ziyaret edeceğim ve yönetimle bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapıp konuyu ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler” dedi.

100 MİLYON EURO İDDİASI

Batrakov’un sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 55 milyon euro olduğu belirtilmişti. Galatasaray yönetiminin bu bedeli 100 milyon euroya çıkarmayı ve oyuncunun maaşını yükseltmeyi planladığı konuşuluyordu. Kuzmichev’in açıklaması, bu konuda henüz somut bir görüşme yapılmadığını ortaya koydu.

Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a katılan 21 yaşındaki Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Batrakov, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 karşılaşmada da 4 gol attı.

Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG’nin genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği iddia ediliyor.