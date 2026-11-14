Galatasaray, Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken Aleksey Batrakov'la yeni sözleşme imzalamak için hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Rus futbolcunun sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya yükseltmek istediği belirtildi.

10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; Batrakov'un menajeriyle görüşme 10 gün içinde gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu görüşmede futbolcunun yeni sözleşmesini ele alacak.

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan 21 yaşındaki Batrakov, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı. Rus futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.