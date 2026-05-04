Yıllardır tüketici pazarındaki eski gücünü kaybettiği için "bitti" gözüyle bakılan Nokia, teknoloji dünyasında son yılların en büyük finansal geri dönüşlerinden birine imza atıyor. 2008 yılından bu yana en yüksek piyasa değerine ulaşan şirket, bu yükselişi telefon satışlarına değil, yapay zekâ çağına sunduğu teknolojik altyapıya borçlu.

NOSTALJİ KAZANDIRMADI

Nokia’nın borsadaki muazzam yükselişinin arkasında yeni bir telefon modeli ya da nostaljik bir hamle bulunmuyor. Şirket; operatörlere, veri merkezlerine ve büyük teknoloji kuruluşlarına yüksek hızlı ağ altyapısı sağlayan bir teknoloji devine dönüştü. Yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu devasa veri akışını taşıyacak güvenilir ağlar, Nokia’nın stratejik önemini artırdı.

Bir dönem cep telefonu piyasasının lideriyken akıllı telefon devrimiyle sessizliğe gömülen Nokia, yapay zekâ ve ağ altyapısı yatırımlarıyla küllerinden doğdu. Temmuz 2025’te 4,11 dolara kadar gerileyen şirket hisseleri, bir yılda 12,46 dolara çıkarak piyasa değerini 68,8 milyar dolara taşıdı.

NVIDIA ORTAKLIĞI İLE GELEN YENİ DÖNEM

Yatırımcıların Nokia’ya olan ilgisini zirveye taşıyan en kritik gelişme ise dünya teknoloji devi NVIDIA ile kurulan ortaklık oldu. NVIDIA’nın Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapması ve şirketteki payının yüzde 2,90 seviyesine çıkması borsa koridorlarında büyük yankı uyandırdı. İki dev şirket; 5G’den 6G’ye geçiş, AI-RAN ve yapay zekâ destekli mobil ağlar üzerinde stratejik iş birliğine gitti.