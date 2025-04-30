Survivor'da geçen hafta Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Batuhan'a kum fırlatan Hikmet, konseyde "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" dedi.

Acun Ilıcalı tarafından sadece uyarılan Hikmet herhangi bir ceza almadı.

O kavgadan günler sonra Ilıcalı, dünkü Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı açıkladı. Acun Ilıcalı, ailenin kendisini ağır tehdit ettiğini dile getirdi.

"SURVIVOR'A DEVAM ETME ŞANSI PEK YOK"

Acun Ilıcalı'nın "Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" dedi.

Aile açısından Hikmet konusunun çözülmediğini söyleyen Ilıcalı "Baban önce bizim arkadaşlarla iletişime geçmiş. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin. Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık açıkçası. Sonra ise annenden mesaj geldi. 'Başkasını şampiyon yapacaksınız' diyor. 'Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi, Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz' demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor" diye konuştu.

"BEN SİZE SÖYLEMİŞTİM"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra Batuhan Karacakaya da şunları söyledi:

"Burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben size söylemiştim. Ben bir ailemle konuşayım. Ailemi tanıyorum, sonra istersen 'git' de. Benim ailem suç duyurusu yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar."

Acun Ilıcalı ise "Ailenle konuşacaksın ama bizim tatmin olmamız lazım. Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" dedi.