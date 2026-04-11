İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 olmak üzere toplam 61 kişinin yakalanarak, Türkiye'ye iade edildiğini kaydedilen açıklamada, "Gürcistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8, ulusal seviyede aranan 42 olmak üzere toplam 50; Almanya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4; Yunanistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 3; Polonya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Portekiz'den kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Birleşik Arap Emirlikleri'nden ulusal seviyede aranan 1 ve Bulgaristan'dan ulusal seviyede aranan 1 şahıs yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A, T.A, T.Ç, H.M, Ç.İ, O.M, H.Ç, G.Ç, A.Y, Ş.K, H.A, R.C, D.N.N.Ç, V.S, A.D. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanmıştır. Ulusal seviyede aranan B.G, O.O.D, T.U, S.Y, A.L, M.K, F.A, Ş.A, E.İ, M.B, Y.D, İ.Y, E.A, U.U, H.A, V.K, C.B, O.K, E.D, F.G, A.R.U, A.B, R.G, Ö.M, M.K, İ.K, A.Y, K.K, K.A, H.İ, M.T, S.A, H.K, M.A.Ç, H.İ, Z.Y, U.Ö, A.Ç, Y.Ç, A.A, B.K, H.Y, M.A, A.K. ve İ.A isimli şahıslar yakalanmıştır.

TÜRKİYE’YE Mİ İADE EDİLDİ?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Türkiye’ye getirilen 61 kişi arasında Karadeniz’in de bulunduğu öne sürülmüştü.

Gazeteci Burak Doğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili sordum. Bugün getirilen 61 kişi arasındaki B.K. adlı kişi Batuhan Karadeniz değil” ifadelerini kullandı.