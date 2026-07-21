BAU’da girişimci öğrencilere yatırım destek platformu

Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Hub Invest Yatırım Programı kapsamında, stratejik partner olduğu teknoloji firmaları iş birliği ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan girişimcilere 2 yılda 200 milyon Türk lirasına varan yatırım desteği sağlayacak programı hayata geçirdi. Programın tanıtımında konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bugün dünyanın en büyük firmaları haline gelen kuruluşların küçük bir garaj, yurt odası, üniversitede kurulduğunu belirterek, bunların başarısında destek almalarının katkı sağladığına vurgu yaparak “İş arayan değil, kendi girişimini kuran gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleriyle kendi şirketlerini kurmak isteyen girişimcileri destekleyerek, ülkemizin de teknolojik kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi “BAU Hub Invest Yatırım Programını” hayata geçirdi. Teknoloji tabanlı iş fikrileri olan girişimciler için 2 yılda 200 milyon TL’ye varan destek sunulacak programın tanıtımı Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen lansmanla gerçekleştirildi. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Araştırma Dekanı Dr. Nil Girgin Kalıp’ın konuşmacı olarak yer aldığı tanıtıma, BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, BAU mütevelli heyeti üyeleri ve akademisyenler katıldı.

ÖĞRENCİ, MEZUN VE AKADEMİSYENLER YARARLANABİLECEK

Programda yapılan açıklamalara göre; BAU Hub Invest Yatırım Programı kapsamında, stratejik partner olduğu yatırımcı teknoloji firmaları iş birliğiyle gerçekleşecek program ilk yılında, yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleriyle programa başvuru yapacak BAU öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri için olacak. Ancak, program, girişimcilik ekosisteminde yer alan, nitelikli girişim iş fikri olan girişim ekosistemindeki herkese önümüzdeki süreçte açılacak. “BAU Hub Invest” çatısı altında, BAU’nun stratejik partner olduğu yatırımcı teknoloji firmaları iş birliği ile hayata geçirilecek program 2026-2027 akademik yılıyla başlayacak. Program kapsamında, BAU’nun 6 yıldır uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK BİGG, BİGG+, KOSGEB ve BUG Lab TEKMER programlarına dahil olarak desteklenen girişimlere de ilgili yatırım programı modelleriyle “stratejik partner olan teknoloji firmaları” tarafından yatırım yapılacak.

HEDEF FİNANSAL ZORLUKLARIN AŞILMASI

Bahçeşehir Üniversitesi, 2 yılda 200 milyon TL’ye varan BAU Hub Invest yeni yatırım programı yürütücülüğü ile girişimcilerin finansal zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmayı hedeflediği belirtilen lansmanda, girişimlerin ülke geleceğindeki önemine işaret edildi. Global pazara taşımak isteyen başarılı girişimcilere destek olmak için BAU Hub Belçika Ofisi’ni hayata geçiren Bahçeşehir Üniversitesi’nin, bu destekle girişim iş fikirlerinin uluslararasılaşmasına destek sağlayan önemli bir köprü olduğu ifade edildi. Lansmanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TURCORN 100 Programı'nın resmi iş ortağı da olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) ülkemiz, insanımız ve geleceğimiz için teknoloji ve yenilikçi girişimlerin önemini gördüğü, katkı sunmak için sürekli katma değerli iş birlikleri ve projeler ürettiği dile getirildi.

‘2 YILDA 200 MİLYON LİRA TAAHHÜT EDİYORUZ’

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel yaptığı konuşmasında üniversitelerin değişmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Üniversitelerin mutlaka değişmesi, değişimin öncüsü olması, değişime açık olması lazım. Onun için biz öğrencilerimizi, gençlerimizi, öğretim üyelerimizi farklı bir paradigma kırılımından sonra başka bir adım atmak istiyoruz. Çünkü hepiniz, hepimiz biliyoruz ki; bugünün dünyasında artık yeraltı kaynakları zenginlikleri birinci sırada değil. Birinci sırada önemli olan şey insan sermayesi, beşeri sermayedir. Dolayısıyla gençlerimizin, öğrencilerimizin, insanımızın daha üretken, daha katma değeri yüksek verimlilik elde edebilmesi için daha farklı işler yapmak lazım. Artık insanımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın daha girişimci olmasını arzu ediyoruz. Tabii arzu etmekle bu olmuyor, adım atmak lazım. Biz de bu yatırım platformuyla, 2 yılda 200 milyon liraya kadar yatırım desteğini taahhüt ediyoruz. Öğrencilerimize, mevcut lisans öğrencilerimize, mezunlarımıza ve akademimize, akademisyenlerimize, öğretim üyelerimize bir fikrin varsa gel sermaye bulmak için destekçin biziz diyoruz.”

‘İŞ ARAYAN DEĞİL, GİRİŞİM KURAN İSİMLER OLUN’

Öğrencilere de seslenen Enver Yücel, iş arayan değil işini kuran girişimci gençler olmalarını önererek şunları söyledi: “Üniversite sınavı açıklandı. Umarım gönüllerince sonuç almışlardır. Şimdi öğrenciler şöyle düşünüyor, üniversitede bir bölümde okuyalım, mezun olalım, iyi de bir iş bulalım. Bununla ülke olarak bir yere gidemeyiz. Dünyaya bakınca bazı girişimler bir garajda, ya bir üniversitede ya da bir odada kurulduğunu görüyoruz. Bu girişimler şimdi dünyanın en büyükleri olmuş. Ama baktığımızda bunlara destek olunmuş. Şimdi diyoruz ki üniversiteye sadece diploma için gitmeyin. Bir fikriniz varsa, cesaretli olun ve bu fikri hayata geçirin. İş arayan değil, girişim kuran gençler olun. Bunun desteğini biz veriyoruz. Akademisyenler için de bunu söylüyorum.”

YENİ BİR AŞAMA

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise BAU Hub Invest Yatırım Programı’nın, üniversitenin girişimcilik vizyonunda yeni bir dönemi temsil ettiğini belirterek “Bu program ile girişimci yetiştiren ve girişimcileri yatırımcılarla buluşturan bir üniversite olmanın ötesine geçiyoruz. Teknik, ticari ve stratejik açıdan uygun bulunan teknoloji girişimlerinin yatırım süreçlerine de kurumsal bir modelle katkı sunuyoruz. Çünkü bugün girişimcilik ekosisteminin en önemli ihtiyaçlarından biri; nitelikli girişimlerin doğru zamanda, doğru yatırım mekanizmalarıyla buluşabilmesidir. Biz de yıllar içinde oluşturduğumuz deneyimi, güçlü iş birliklerimizi ve girişimcilik altyapımızı bu ihtiyaca cevap verecek yeni bir aşamaya taşıyoruz. Bu bağlamda BAU Hub Invest Yatırım Programı ile öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin iş fikirlerini sadece eğitim ve mentorlukla değil, yatırım süreçleriyle de destekleyen bütüncül bir platform sunuyoruz.” dedi.

DÖRT KANALDAN DESTEK

Programla ilgili teknik bilgiler hakkında bilgi veren BAU Araştırma Dekanı Dr. Nil Girgin Kalıp şunları söyledi:

“Program, aslında dört hatlı bir yatırım kolundan oluşacak. Başlangıçta özellikle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programına katılmış, kabul almış tohum girişimler. Devamında ikinci hatta BİG'den ikinci aşamaya geçmiş yani BİG Plus isimli TÜBİTAK, ikinci aşama desteğini almış girişimler olacak. Devamında yine KOSGEB destekli BUG Lab TEKMER çatısı altındaki erken aşama oyun girişimcileri ve son hat olarak da scale dediğimiz artık tohum aşamasından daha büyük yatırım aşamasına geçmek üzere olan girişimlere dört kanaldan destek vermeyi planlıyoruz. Burada temel bazı kriterlerimiz olacak. Öncelikle şirketleşmiş girişimcilerin teknoparklardaki kuluçka merkezlerinde bulunmasını önemsiyoruz. Bütün şeffaflığıyla programa ilişkin tüm bilgiler, başvuru koşulları, program manifestosu, eş yatırım değerlendirme komitesi ve programa katılan teknoloji iştirakları ile ilgili her türlü bilgi yine internet sitemiz bau-hub.com’da erişilebilir olacak.”