Olay, 15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı’nda yaşandı. THY’nin İstanbul-Atina seferine hazırlanan uçağın bagaj yükleme süreci sırasında, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten, ekip arkadaşlarıyla görev yapıyordu.

Yükleme tamamlandıktan sonra ekip, bagaj kapaklarını kapattı ve Çelikten, fark edilmeden kargo bölümünde mahsur kaldı.

BAGAJLARA SIĞINDI

Uçağın motor sesleri nedeniyle yardım çığlıklarını duyuramayan Çelikten, uçak havalanırken donmamak için bagajların arasına sığındı ve hayatta kalma mücadelesi verdi.

TUVALETTE ZANNETTİLER

Kalkıştan kısa süre sonra, ekip arkadaşları Çelikten’in kaybolduğunu fark etti. Önce tuvalete gittiğini sandılar, ancak uzun süre kendisinden haber alamayınca şüphelenip güvenlik kameralarını kontrol ettiler.

Görüntülerde, Çelikten’in uçağın bagaj bölümünde kapalı kaldığı ortaya çıktı.

Hemen harekete geçen yetkililer, durumu kuleye bildirdi. Kule görevlileri de uçağın kaptan pilotuna bilgi verdi.

Ege Denizi üzerindeyken Yunan hava sahasında bulunan THY uçağı, geri dönüş kararı aldı.

UÇAK İZMİR’E ACİL İNİŞ YAPTI

Yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İniş sonrası bagaj bölümünde donma noktasına gelen Ali Çelikten’e sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Soğuktan ağır şekilde etkilenen Çelikten’in bacakları, 3,5 saatlik tıbbi müdahale sonucu kısmen iyileştirildi.

“SAATLERCE AĞLADIM…”

Çelikten, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bazı asılsız yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

“Bahsedilen kişi benim. Yurt dışına gitme hayalim var ama böyle değil! Uçakta unutuldum. O anda tek şanssızlığım, telefonumun körük asansöründe şarjda kalmasıydı.

Gece vardiyasından çıkmıştım ve telefonum tüm gece üstümde olduğu için vücut ısısından şarjı çabuk bitmişti.

‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o çaresizliği hayal edebiliyor mu?

Kapalı, soğuğa dayanılmaz ve havasız bir yerde kaldım – iddia edildiği gibi hava verilmiş olsa da.

Orada saatlerce ağladım. Şu an psikolojik ilaçlar kullanıyorum, işsizim ve hastane hastane dolaşıyorum.

Doktorlara derdimi anlatıyorum. ‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o koşullarda bir dakika durabilir mi? Hiç sanmıyorum.”