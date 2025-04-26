Anadolu coğrafyası, aktif fay hatlarının kavşak noktasında bulunuyor ve bu durum pek çok şehri yüksek deprem riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ancak Türkiye Deprem Tehlike Haritası verileri, bazı illerin görece daha güvenli konumda olduğunu gösteriyor. Sismik aktivitenin düşük olduğu bu şehirler, hem yaşam hem de yatırım açısından dikkat çekiyor.

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN ŞEHİRLER

Karaman

Türkiye'nin en güvenli illerinden biri olan Karaman, beşinci derece deprem riski taşıyor. Sarsıntı olasılığının en düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Konya

İç Anadolu'nun geniş ovalarında yer alan Konya, bazı alanlarında 1. derece deprem riski barındırsa da genel olarak 4. ve 5. derece risk sınıfında bulunuyor. Bu da şehrin büyük bir bölümünü güvenli hale getiriyor.

Niğde

Tamamen düşük riskli bölgede yer alan Niğde, özellikle Altunhisar ilçesi ile dikkat çekiyor. Altunhisar, Türkiye'nin en güvenli yerleşim yerleri arasında.

Kırşehir

Bir dönem yüksek riskli olarak değerlendirilen Kırşehir, yapılan güncellemelerle en güvenli illerden biri olarak öne çıkıyor.

Kırıkkale

Fay hatlarına uzaklığıyla bilinen Kırıkkale, Delice ilçesi hariç düşük sismik aktivitesiyle güvenli şehirler arasında bulunuyor.

Sinop

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Sinop, deprem riski açısından Türkiye’nin en sakin illerinden biri. Yalnızca Boyabat ve çevresi daha dikkatli olunması gereken bölgeler arasında.

Trabzon ve Rize

Doğal güzellikleriyle bilinen Trabzon ve Rize, büyük ölçüde düşük deprem riski taşıyor. Özellikle Of, Maçka ve Araklı ilçeleri hem doğası hem güvenliğiyle öne çıkıyor.

Mardin

Tarihi zenginlikleriyle tanınan Mardin, bazı bölgelerinde orta düzeyde risk bulunsa da Mazıdağı ve Kızıltepe gibi ilçeleri nispeten daha güvenli alanlar sunuyor.

Nevşehir

Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, 4. derece risk sınıfında yer alıyor ve pek çok bölgesi düşük sismik tehlike taşıyor.

Antalya

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Antalya, kıyı şeridinde daha yüksek risk barındırsa da iç kesimlerinde, özellikle Kaş gibi ilçelerde, daha düşük deprem aktivitesi görülüyor.

Edirne

Tarihi dokusuyla bilinen Edirne, 4. derece deprem riski taşıyor ve Marmara Bölgesi'ndeki diğer illere göre çok daha güvenli bir konumda bulunuyor.

Siirt

Tarih boyunca büyük depremler yaşamayan Siirt, sakin sismik yapısıyla dikkat çekiyor. 1884’te yaşanan depremden bu yana büyük bir sarsıntı kaydedilmedi.

Yozgat

İç Anadolu’nun tam kalbinde yer alan Yozgat, aktif fay hattı barındırmayan nadir şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

DİĞER DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER

Bartın, Artvin, Giresun, Zonguldak, Aksaray, Gümüşhane ve Samsun gibi şehirler de görece düşük deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.

GÜVENLİ ŞEHİRLER FARK YARATIYOR

Türkiye’nin sismik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, daha güvenli şehirler hem yaşam alanı tercihlerinde hem de uzun vadeli yatırımlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Deprem riskinin düşük olduğu bölgelerde yaşamak, olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeyi mümkün kılıyor. Ancak her bölgede olduğu gibi, güvenli şehirlerde dahi yapı güvenliği ve afet bilinci her zaman öncelikli olmalı.