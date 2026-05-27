Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in Ankara Valiliğine peş peşe verdiği iki dilekçe ile CHP Genel Merkezi'ne polisle müdahale edilmesini talep etmişti.



24 Mayıs'ta Türk siyaset tarihine geçecek görüntüler eşliğinde yüzlerce polisle kapısı kırılarak tahliye edilen CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve ekibinin ilk işi emekçilerin alın teriyle oynamak oldu.





Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için CHP bünyesinde kurulan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' tasfiye edilirken, aynı gece parti bünyesinde çalışan 24 kişinin işine son verildi.



TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN KOD-29 İLE ATTILAR



İşten atıldıklarını mesajla öğrenen 24 çalışanın büyük bölümü, SGK mevzuatında eski adıyla 'KOD-29' olarak bilinen "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama" gerekçesi ile işten atıldı.



Bu kod, çalışanların sicil dökümlerinde gözükmesi nedeniyle işçilerin yeni bir işe girerken güçlük yaşamasına neden olurken, tazminat ve işsizlik maaşı gibi haklarını almalarına da engel olmakta.



Öte yandan CHP'nin milyonlarca telefon numarasını barındıran SMS sisteminin yönetimini de kendi kontrollerine alan Kılıçdaroğlu ekibi, üyelere gönderdiği kısa mesajda "Parti kültürümüzü, tüzüğümüzü ve disiplin kurallarımızı yok sayarak partimizi kamuoyunda tartışmaya açanlar hakkında yasal süreçlerin tereddütsüz işletileceğini önemle hatırlatmaz isteriz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na muhalif olan CHP'lilere gözdağı verdi.