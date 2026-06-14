Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerini üst seviyeye çıkarması dikkat çekmeye devam ediyor. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği konuyu Meclis kürsüsüne taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM’de yaptığı açıklamada, “Türki Cumhuriyetlerin, Kıbrıs Rum kesimi ile diplomatik ilişki kurmasındaki asıl sorumluluk Türk dünyasının lideri olma iddiasında bulunanlara aittir. Türki Cumhuriyetlerin hiçbiri KKTC’yi tanımıyor. Çünkü beceriksiziz. Güney Kıbrıs’a gidip Rum liderlerle hatıra fotoğrafı vermeyen kardeş Türki Cumhuriyeti kalmadı, hepsi Rum kesiminde büyükelçilik açtı. Kazak Devlet Başkanı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderine devletin en yüksek nişanını verdi. Buna karşılık hiçbir şey yapılmadı” dedi.

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