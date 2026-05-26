Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki yılların aksine iktidara yakın medyanın desteğini aldı.

Önceki gün CHP Genel Merkezi’nin polis baskınıyla boşaltılması haberi gazeteler tarafından manşetten verildi.

İktidara yakın gazeteler yaşananları “kaos”, “parti içi kriz”, “hukuki kararın uygulanması”, “CHP’de iç savaş” başlıklarıyla aktardı.



Daha önce Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullanan gazeteler, dünkü manşetlerinde destekleyen ifadelere yer verdi. Bunların içinde en dikkat çekeni ise Yeni Şafak Gazetesi’nin manşeti oldu.





'BAY KEMAL' GİTTİ, 'KEMAL BEY' GELDİ



İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin 2022 ve 2026 yılları arasında attığı 2 farklı manşet özellikle sosyal medya gündem oldu. 2022 yılındaki manşetinde Kılıçdaroğlu için ‘Bay Kemal’ ifadesini kullanan gazete dünkü manşetinde ise ‘Kemal Bey’ ifadelerine yer verdi. İktidara yakın gazeteler, CHP lideri Özgür Özel’i destekleyenler için ise suçlayıcı ifadeler kullandı.