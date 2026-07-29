Yöntemin temelinde ekmeğin kaybettiği nemi kontrollü şekilde geri kazandırmak yatıyor. Bunun için bayat ekmeğin dış yüzeyi hafifçe suyla nemlendiriliyor veya akan suyun altında birkaç saniye tutuluyor. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 5 ila 10 dakika bekletiliyor. Isınan su buharı ekmeğin iç kısmını yumuşatırken, dış yüzeyin yeniden çıtır hale gelmesini sağlıyor.

MİKRODALGADA AYNI SONUÇ ALINAMIYOR

Uzmanlar, ekmeği doğrudan mikrodalgada ısıtmanın kısa süreli bir yumuşama sağladığını ancak birkaç dakika içinde ekmeğin sertleşmesine neden olabildiğini belirtiyor. Bu nedenle en başarılı sonucun fırın yöntemiyle elde edildiği ifade ediliyor.

Özellikle kabuğu sertleşmiş baget, köy ekmeği ve mayalı ekmeklerde bu yöntem daha etkili sonuç veriyor. Çok uzun süre beklemiş, küflenmiş veya bozulma belirtileri gösteren ekmeklerin ise kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

GIDA İSRAFINI AZALTMAYA DA KATKI SAĞLIYOR

Gıda israfını azaltmayı amaçlayan uzmanlar, bayatlayan ekmeklerin doğru şekilde değerlendirilmesinin hem ev ekonomisine hem de sürdürülebilir tüketime katkı sağladığını belirtiyor. Fırında kısa süre ısıtma yöntemi sayesinde tüketilebilecek durumdaki birçok ekmek yeniden sofraya kazandırılabiliyor.