Kimya endüstrisinin en maliyetli ve kirli süreçlerinden biri olan hidrojen üretimi için bilim insanlarından ezber bozan, doğa dostu bir çözüm geldi. Edinburgh Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve prestijli Nature Chemistry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, fırın atığı olan ekmek kırıntılarını kimyasal üretimde kullanılabilen temiz hidrojene dönüştürmeyi başardı.

Geliştirilen bu hibrit yöntem, ilaç, plastik ve gıda sanayisinin temel taşı olan "hidrojenasyon" işlemlerinde fosil yakıtlara olan bağımlılığı tamamen bitirmeyi hedefliyor.

EKMEK KIRINTILARINI ŞEKERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Sistem, Türk mutfağında sıkça kullanılan ekmek kırıntılarının enzimlerle glikoza (şekere) dönüştürülmesiyle başlıyor. Elde edilen bu atık bazlı şekerle beslenen özel E. coli bakterileri, oksijensiz ortamda doğal olarak hidrojen gazı üretmeye başlıyor.

Hücre zarına yerleştirilen özel bir metal katalizör sayesinde, bakterinin salgıladığı hidrojen anında reaksiyona girerek yüzde 94 gibi rekor bir verimle sanayi hammaddesine dönüşüyor.

KÜRESEL ISINMA POTANSİYELİNİBÜYÜK ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Geleneksel yöntemlerle üretilen her 1 kilogram hidrojen, atmosfere 15 ila 20 kilogram karbondioksit salarak çevreye büyük zarar veriyordu. Bayat ekmeklerle çalışan bu yeni biyolojik sistem ise karbon emisyonlarını üç kat azaltmakla kalmıyor, küresel ısınma potansiyelini yüzde 135'in üzerinde düşürerek doğayı temizleyen "karbon negatif" bir ayak izi bırakıyor. Araştırmacılar, bu çevreci teknolojiyi endüstriyel ölçeğe taşımak ve farklı gıda atıklarını da sisteme dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.