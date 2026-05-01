BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle; a)Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği; e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı; f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının17/09/2026 günü saat 09:30'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

Esas No Mevki Ada/ Parsel No Malikleri Kamulaştırma

Alanı

İrtifak/Mülkiyet 2026/35 Üzengi

Köyü 116/

158 Nevin Alkan, Yaşar Köse, Kadir Köse, Şengül Kırdan, Hamza Köse, Sevim Ataner, Bayram Köse, Hayriye Doğanoğlu, Songül Özcan, Osman Alkan, Zeynep Dönmez(Necla Alkan), Yeter Alkan, Ayşe Alkan, Neslibey Alkan, Nedime Engin, Tahsin Alkan, Hatice Yılmaz, Nuran Aktürk, İsmail Alkan, Güller Çetinkaya, Emrah Alkan, Gamze Bayram, Yunus Emre Alkan, Raziye Alkan, Alime Çapoğlu, Hülya Bayram, Rafet Alkan, Barış Alkan, 377,54 m² 2026/36 Üzengi

Köyü 113-7 Asiye Sancar, Emine Sancar, Hanife Alan, Menşure Yılmaz, Naime Aktürk, Semiha Sancar, Zübeyde Çakmak, Zehra Başaran, Zöhre Sancar, Metin Sancar, 1281,96 m² 2026/37 Üzengi

Köyü 108-8 Mahmut Karaaslan, 1510,99 m² 2026/38 Üzengi

Köyü 116/

109 Mahmut Karaaslan 7729,55 m² 2026/39 Üzengi

Köyü 101/4 Yeter Çakmak, Mehmet Çakmak, Zelkif Çakmak, EmineKorkmaz, Mine Çakır, Nermin Topsakal, Yosma Çakmak, Zafer Çakmak, Cabir Çakmak, Gafur Çakmak, Meyram Karaaslan, Remzi Bayram, 1780,47 m² 2026/40 Üzengi

Köyü 110/15 Hacı Karaaslan, Mustafa Karaaslan, Müslim Karaaslan, Saffat Karaaslan, Süleyman Karaaslan, Ükkeşe Karaaslan, 643,82 m² 2026/41 Üzengi

Köyü 110/17 Asiye Sancar, Emine Sancar, Hanife Alan, Menşure Yılmaz, Naime Aktürk, Seniha Sancar, Zübeyde Çakmak, Zehra BAşaran, Zöhre Sancar, Metin Sancar, 240,87 m² 2026/42 Demirözü-Petekli

Köyü 115/273 Tufan Satılmış, Hatice Kani, Zarif Satılmış, Ağa Satılmış, Necati Satılmış, Yasemin Kazancı, Sümeyye Çoban, Betül Uçar, Merve Demir, Muhammet Alan, Mustafa Alan, 1798,32 m² 2026/43 DEMİRÖZÜ- Petekli

Köyü 115/

206 Tufan Satılmış, Hatice Kani, Zarif Satılmış, Ağa Satılmış, Necati Satılmış, Yasemin Kazancı, Sümeyye Çoban, Betül Uçar, Merve Demir, Muhammet Alan, Mustafa Alan, 13923,55 m² 2026/44 Demirözü-Petekli

Köyü 115/271 Tufan Satılmış, Hatice Kani, Zarif Satılmış, Ağa Satılmış, Necati Satılmış, Yasemin Kazancı, Sümeyye Çoban, Betül Uçar, Merve Demir, Muhammet Alan, Mustafa Alan, 10239,68 m²

